FA расследует желтую карточку игроку «Арсенала» из-за подозрительных ставок
The Athletic: FA расследует желтую карточку игроку «Арсенала» из-за подозрительных ставок.
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The Athletic: FA расследует желтую карточку игроку «Арсенала» из-за подозрительных ставок.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует желтую карточку, показанную игроку лондонского «Арсенала», из-за подозрительной активности на ставках, сообщает The Mirror со ссылкой на The Athletic.
Букмекеры сообщили FA, что заметили необычную активность в ставках на желтую карточку одного из футболистов «Арсенала», имя которого не называется, в матче чемпионата Англии нынешнего сезона. В итоге игрок получил желтую карточку. Букмекеры описали сумму ставок как «крайне необычную».
В FA заявили The Mirror, что организация знает о вопросе и изучает его.