FA расследует желтую карточку игроку «Арсенала» из-за подозрительных ставок

Букмекеры сообщили FA, что заметили необычную активность в ставках на желтую карточку одного из футболистов «Арсенала», имя которого не называется, в матче чемпионата Англии нынешнего сезона. В итоге игрок получил желтую карточку. Букмекеры описали сумму ставок как «крайне необычную».