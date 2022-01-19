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22:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FA расследует желтую карточку игроку «Арсенала» из-за подозрительных ставок

The Athletic: FA расследует желтую карточку игроку «Арсенала» из-за подозрительных ставок.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует желтую карточку, показанную игроку лондонского «Арсенала», из-за подозрительной активности на ставках, сообщает The Mirror со ссылкой на The Athletic.

Букмекеры сообщили FA, что заметили необычную активность в ставках на желтую карточку одного из футболистов «Арсенала», имя которого не называется, в матче чемпионата Англии нынешнего сезона. В итоге игрок получил желтую карточку. Букмекеры описали сумму ставок как «крайне необычную».

В FA заявили The Mirror, что организация знает о вопросе и изучает его.

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