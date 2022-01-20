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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» благодаря дублю Бергвейна в добавленное время

В ночь с 19-го на 20 января на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере в рамках перенесенного 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лестер Сити» принимал «Тоттенхэм Хотспур».

Лестер
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Гости одержали победу — 3:2.

На 24-й минуте открыл счёт нападающий «лис» Патсон Дака. На 38-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн сделал счёт равным, ему ассистировал Гарри Уинкс.

На 76-й минуте полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон вновь вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Харви Барнс.

В добавленное ко второму тайму время, на 95-й минуте, забил нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн, нидерландцу ассистировал Мэтт Доэрти. Через две минуты Бергвейн оформил дубль, голевой пас на счету Кейна.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Роберт Джонс.

После 19 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 36 очков. «Лестер» (25) находится на 10-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.

Лестер
2:3
Первый тайм: 1:1
Тоттенхэм Хотспур
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