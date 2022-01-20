«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Брентфорд» в матче чемпионата Англии

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» благодаря дублю Бергвейна в добавленное время

На 55-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Энтони Эланга, которому ассистировал Фред. На 62-й минуте преимущество «МЮ» удвоил форвард Мэйсон Гринвуд, голевая передача на счету Бруну Фернандеша.

На 78-й минуте забил нападающий гостей Маркус Рашфорд, результативную передачу вновь оформил Бруну Фернандеш. На 85-й минуте отставание «пчёл» в счёте сократил форвард Айван Тони, пас отдал Кристиан Нёргор.

После 21 сыгранного матча «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 35 очков. «Брентфорд» (23) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.