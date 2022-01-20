Немецкий тренер Блессин возглавил «Дженоа»

Соглашение со специалистом, который ранее работал в системе немецкого «Лейпцига» и возглавлял бельгийский «Остенде», рассчитано до 2024 года.

В субботу, 15 января, «Дженоа» объявил об отставке украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера. Под его руководством клуб одержал одну победу в 11 матчах.