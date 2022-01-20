Немецкий тренер Блессин возглавил «Дженоа»
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Немец Александер Блессин назначен главным тренером «Дженоа», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Немец Александер Блессин назначен главным тренером «Дженоа», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Соглашение со специалистом, который ранее работал в системе немецкого «Лейпцига» и возглавлял бельгийский «Остенде», рассчитано до 2024 года.
В субботу, 15 января, «Дженоа» объявил об отставке украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера. Под его руководством клуб одержал одну победу в 11 матчах.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Дженоа» с 12 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.