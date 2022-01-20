Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.01
Валенсия
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
19.01
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Гранада
Футбол. Зарубежный
19.01
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
19.01
Клермон Фут
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
19.01
Лилль
Лорьян
31
Футбол. Зарубежный
19.01
Монпелье
Труа
01
Футбол. Зарубежный
19.01
Сельта
Осасуна
20
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
09:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Немецкий тренер Блессин возглавил «Дженоа»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Немец Александер Блессин назначен главным тренером «Дженоа», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Соглашение со специалистом, который ранее работал в системе немецкого «Лейпцига» и возглавлял бельгийский «Остенде», рассчитано до 2024 года.

В субботу, 15 января, «Дженоа» объявил об отставке украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера. Под его руководством клуб одержал одну победу в 11 матчах.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Дженоа» с 12 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

 Куда пропала Юлия Липницкая? История первой звезды Тутберидзе
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь