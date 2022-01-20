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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» в дополнительное время обыграл «Эмполи» в ⅛ финала Кубка Италии

В Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся матч финала Кубка Италии, в котором «Интер» принимал «Эмполи».

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Источник: AP 2021
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Встреча завершилась победой хозяев поля в дополнительное время со счётом 3:2.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга — за «Интер» отличились Алексис Санчес и Андреа Раноккия, чей гол на 90+1-й минуте спас «нерадзурри» от вылета, а за «Эмполи» забивали Недим Байрами и Йонуц Раду (автогол).

В дополнительное время гол итальянского хавбека «Интера» Стефано Сенси на 104-й минуте принёс его команде победу в этой встрече.

В ¼ финала Кубка Италии «Интеру» будет противостоять победитель встречи между «Ромой» и «Лечче», которая состоится в пятницу, 21 января. Начало — в 23:00 мск.

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