«Интер» в дополнительное время обыграл «Эмполи» в ⅛ финала Кубка Италии

Встреча завершилась победой хозяев поля в дополнительное время со счётом 3:2.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга — за «Интер» отличились Алексис Санчес и Андреа Раноккия, чей гол на 90+1-й минуте спас «нерадзурри» от вылета, а за «Эмполи» забивали Недим Байрами и Йонуц Раду (автогол).

В дополнительное время гол итальянского хавбека «Интера» Стефано Сенси на 104-й минуте принёс его команде победу в этой встрече.