«Интер» в дополнительное время обыграл «Эмполи» в ⅛ финала Кубка Италии
В Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся матч финала Кубка Италии, в котором «Интер» принимал «Эмполи».
Интер
ЭмполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
В Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся матч финала Кубка Италии, в котором «Интер» принимал «Эмполи».
Встреча завершилась победой хозяев поля в дополнительное время со счётом 3:2.
В основное время команды дважды поразили ворота друг друга — за «Интер» отличились Алексис Санчес и Андреа Раноккия, чей гол на 90+1-й минуте спас «нерадзурри» от вылета, а за «Эмполи» забивали Недим Байрами и Йонуц Раду (автогол).
В дополнительное время гол итальянского хавбека «Интера» Стефано Сенси на 104-й минуте принёс его команде победу в этой встрече.
В ¼ финала Кубка Италии «Интеру» будет противостоять победитель встречи между «Ромой» и «Лечче», которая состоится в пятницу, 21 января. Начало — в 23:00 мск.