«Тоттенхэм» выдал самую огненную концовку сезона, «МЮ» Рангника спас 19-летний юниор, Тедеско ведет «Лейпциг» к победе в Кубке Германии

Англия: Бергвайн — главный герой вечера

Футбол Англия 2021/2022 Тур 17, 19.01.2022, 22:30 Лестер 2 Тоттенхэм Хотспур 3

Из-за огромного количества перенесенных матчей объективно оценивать ситуацию в таблице довольно сложно. Например, «Ливерпуль» может серьезно оторваться от отодвинутого на третью позицию «Челси» в случае успеха в двух отложенных играх. Если же смотреть на потерянные очки, то вровень с синими идет «Арсенал» с тремя играми в запасе, а «Тоттенхэм» и вовсе выглядит самой страшной угрозой для Томаса Тухеля, так как к среде у «шпор» было в резерве целых пять матчей!

В Лестер лондонцы приехали в качестве фаворита, тогда как состав «лис» далек от оптимального. В первом тайме хозяев спасали реакция Шмайхеля, выносившие мяч с линии ворот Томас и Олбрайтон, а также перекладина. Тогда как первый же толковый выпад «Лестера» и первое попадание в створ позволили Даке открыть счет. Только после этого Кейн наконец-то забил в ворота своего любимого соперника, огорчив его восемнадцатый раз.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY7UpiurRM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Premier League (@premierleague)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось, 250-й гол бомбардира на клубном уровне станет переломным моментом. Потом, когда едва вышедший на поле Барнс тонким пасом организовал мяч Мэддисона, неизбежным виделось первое поражение Антонио Конте после возвращения в АПЛ. Однако те, кто досмотрел игру до финального свистка, увидели самую невероятную развязку этого сезона, а ее героем стал тот, от кого этого ждали меньше всего.

Бергвайну в последнее время прочат возвращение в Голландию, где им интересуется «Аякс», но, возможно, в среду английская карьера форварда обрела второе дыхание. Упав в штрафной и не дождавшись назначения пенальти, Бергвайн по-хорошему завелся. На шестой добавленной минуте он расстрелял ворота, подстроившись под рикошет, но и это было еще не все. Команды начали с центра поля, «Тоттенхэм» вернул себе мяч, и Кейн шикарным пасом отправил Бергвайна в победный рейд с обыгрышем вратаря и голом в пустые ворота рикошетом от штанги.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 17, 19.01.2022, 23:00 Брентфорд 1 Манчестер Юнайтед 3

Ральф Рангник на пресс-конференциях говорит правильные вещи, однако обстановка вокруг «МЮ» остается напряженной. Например, во вторник появились слухи, что немец во время общения с руководством якобы заявил, что Шоу, Ван-Биссака и Магуайр недостаточно хороши, чтобы играть за «красных дьяволов». На первый взгляд, новость кажется бредом, но после того, как в «Локомотив» во времена работы Рангника избавлялся от успешного тренера Марко Николича и главной звезды в лице Крыховяка, уже ничему не удивишься.

Но были и приятные для «МЮ» новости. А именно — возвращение в состав пропустившего два матча Криштиану Роналду. Вот только главным героем первого тайма стал не португалец, а голкипер Де Хеа, спасения которого не позволили «Брентфорду» забить не менее двух мячей. За «пчел» с их скромными возможностями и очень симпатичной игрой хотелось порадоваться, тогда как «МЮ» был уныл и впору было говорить о продолжающейся деградации.

Гости, казалось, не понимали, что делать в позиционном нападении и как распорядиться трехкратным перевесом во владении мячом. Однако лучом света в темном царстве оказался Эланга, откликнувшийся на подачу Фреда и эффектно разобравшийся с вратарем. 19-летний швед — открытие поверившего в него Рангника, и его гол уводит в сторону историю Марсьяля, который публично опроверг слова тренера о своем отказе играть в прошлом туре. Чем-то это напоминает зенитовскую историю Лучано Спаллетти про шапку-невидимку. Победа и долгожданный гол не забивавшего с октября Рэшфорда снимают напряжение, но недовольные все равно есть. Например, Роналду, который принял участие во второй голевой атаке, а потом был дико недоволен собственной заменой.

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Германия: Кубок сенсаций



Германия. Кубок. ⅛ финала

«РБ Лейпциг» — «Ганза» — 2:0

Голы: Поульсен (6), Ольмо (82).

Доменико Тедеско начал год с двух побед в бундеслиге, а теперь команда бывшего главного тренера «Спартака» уверенно вышла в четвертьфинал Кубка Германии. И хотя нынешний розыгрыш чрезвычайно богат на сенсации, это был не тот случай. Все-таки «Ганза» балансирует рядом с зоной вылета во втором дивизионе, а последняя победа команды из Ростока датируется началом ноября.

Быстрый гол Поульсена лишь убедил в очевидности предматчевых раскладов. В целом же игру трудно было назвать выдающейся, и «быки», немного понервничав по ходу второго тайма, взяли свое на классе. Как финалист предыдущего турнира они сейчас главный фаворит Кубка. Только как можно что-то прогнозировать, если с дистанции уже сошли «Бавария» и дортмундская «Боруссия», а в среду разгромившая мюнхенцев «Боруссия» из Менхенгладбаха сама была безжалостно вышвырнута из турнира занимающим 12-е место во второй бундеслиге «Ганновером»?!

«Герта» — «Унион» — 2:3

Голы: Хедира (54), Сердар (90+5) — Фогльзаммер (11), Штарк (50, автогол), Кнохе (55).

Берлинское дерби было самым принципиальным противостоянием ⅛ финала, но горячим оно не получилось. «Герта» — богатая и более популярная, однако серьезные вложения в клуб сами по себе ничего не гарантируют, тогда как подчеркнуто скромный «Унион» на данном историческом этапе лучше играет в футбол. Настолько, что реально претендует на выход в Лигу чемпионов и забивает невероятные мячи, как из сложнейшего положения пробивший по дуге через вратаря Фогльзаммер. «Герта» на фоне земляков смотрелась бледно — в четвертьфинале такой команде делать просто нечего, а неожиданный удар Сердара почти с нулевого угла стал для хозяев слабым утешением. «Унион» начал с центра и практически сразу восстановил статус-кво, показав, кто сейчас лучшая команда Берлина.

Испания: «Атлетико» не справился с кубковым проклятием

Испания. Кубок. ⅛ финала

«Реал Сосьедад» — «Атлетико» — 2:0

Голы: Янузай (33), Серлот (47).

В испанском футболе из-за розыгрыша Суперкубка смешалось все, и в середине этой недели параллельно проводятся как перенесенные матчи ⅛ финала кубкового турнира, так и встречи растянувшегося 24-го тура, который стартовал матчем «Реала» еще 22 декабря, а завершится игрой «Атлетико» в середине февраля. В среду же команда Диего Симеоне попрощалась с надеждами на выигрыш Кубка Испании. Хотя с этим турниром у «матрасников» все сложно, и в четвертьфинал они не выходят с розыгрыша-2017/18. И вряд ли мадридцев утешит тот факт, что, в отличие от прошлого турнира, они оступились не на ранней стадии, а обидчиком выступил проводящий очень достойный сезон «Реал Сосьедад». После чемпионства у «Атлетико» провалы по всем фронтам.

Лучшая иллюстрация к проблемам красно-белых — статистика Облака, который с учетом всех турниров уже сейчас пропустил столько же мячей (36), сколько за весь прошлый сезон.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 21, 19.01.2022, 23:30 Валенсия 1 Севилья 1

От исхода матче на «Месталье» зависело, каким будет отставание «Севильи» от лидирующего «Реала» при равном количестве проведенных матчей. И ответ на этот вопрос получился неутешительным для андалусийцев. Начали они бодро, заставив Диакаби поразить собственные ворота, однако у «летучих мышей» нашлось чем ответить, причем не отличающийся гренадерским ростом Гонсалу Гедеш во втором туре подряд забил головой. Против «Реала» его мяч лишь подсластил горькую пилюлю, а тут позволил заработать ничью. Вполне заслуженную, так как Хосе Бордалас выбил из рук Хулена Лопетеги большинство козырей, и теперь «Севилью» отделяют от первого места четыре очка.

Италия: чемпиону потребовался овертайм

Италия. Кубок. ⅛ финала

«Интер» — «Эмполи» — 3:2

Голы: Санчес (13), Раноккиа (90+1), Сенси (104) — Байрами (61), Раду (76, автогол).

Уже дебют игры намекнул, что легкой прогулки чемпионам ждать не стоит. Прошло всего три минуты, и миланцы потеряли Корреа, который получил травму и покидал поле, не скрывая слез. Глядя на это, даже неудобно было вспоминать поговорку о счастье и несчастье. Но ведь так и случилось. Сменивший аргентинца Алексис Санчес после решающего гола в Суперкубке продолжил удачную серию, причем на Апеннинах кубковых голов чилийца не видели со времен выступлений за «Удинезе». Если быть совсем точным — 4291 день.

Однако эти цифры рисковали стать для «Интера» единственным заметным событием, так как проводящий солидный для себя сезон «Эмполи» не только отыгрался, но и вышел вперед. Катастрофу нерадзурри отменил переведший игру в овертайм гол Раноккиа, который исполнил самый яркий номер вечера. Подстроился под скидку Джеко и боковыми «ножницами» вогнал мяч в угол. После такого гости уже не пришли в себя и в дополнительное время не выдержали давления, а в четвертьфинал «Интер» вывели аккуратный пас Санчеса и неотразимый удар Сенси.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CY7XL4CtmYp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CY7XL4CtmYp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY7XL4CtmYp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inter ??? (@inter)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

1-й раз в истории клуба «Сассуоло» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

1-й командой, одержавшей 300 гостевых побед в АПЛ, стал «МЮ». Кроме того, «дьяволы» повторили рекорд «Ливерпуля», забив на всех 60 стадионах турнира.

26 матчей не побеждает «Лорьян» в гостевых матчах чемпионата Франции (=11−15). Это повторение худшей серии лиги 1, которую с 2012 по 2014 год выдал «Аяччо».

35 очков после 21 тура — лучший результат «Страсбура» с сезона-1978/79, когда был выигран единственный в его истории чемпионский титул.