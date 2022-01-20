«Тоттенхэм» в матче с «Лестером» стал автором самого позднего камбэка в истории АПЛ

Подопечные Антонио Конте ещё на 94-й минуте и 52-й секунде уступали со счётом 1:2, но в итоге смогли вырвать победу, забив голы на 95-й и 97-й минутах. Героем стал Стивен Бергвейн, оформивший дубль.
Это самый поздний камбэк в истории турнира, сообщается в «твиттере» OptaJoe. Прежнее достижение принадлежало «Манчестер Сити» — в мае 2012-го «горожане» проигрывали «Куинз Парк Рейнджерс» на 91-й минуте 14-й секунде со счётом 1:2, но в итоге одержали победу — 3:2.
После 19 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 36 очков. «Лестер» (25) находится на 10-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.