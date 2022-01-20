Защитник сборной Казахстана сделал заявление после ухода из «Кайрата»

«Уважаемая администрация, технический персонал, медицинский и тренерский штаб ФК “Кайрат”. Хочу выразить свою благодарность вам за вашу работу. За столько лет работы с вами я убедился в вашей преданности клубу, игрокам команды. Спасибо болельщикам за поддержку даже в тяжелые времена. Я горд быть частью истории футбольного клуба “Кайрат”. Отдельная благодарность Кайрату Советаевичу за веру в меня», — сказал Гафуржан.
31-летний Суюмбаев присоединился к «Кайрату» в июле 2016 года, сыграл 149 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 24 результативные передачи. В национальную команду привлекается с 2014 года. «Кайрат» объявил об уходе капитана и еще трех лидеров.