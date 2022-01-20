Защитник сборной Казахстана сделал заявление после ухода из «Кайрата»

«Уважаемая администрация, технический персонал, медицинский и тренерский штаб ФК “Кайрат”. Хочу выразить свою благодарность вам за вашу работу. За столько лет работы с вами я убедился в вашей преданности клубу, игрокам команды. Спасибо болельщикам за поддержку даже в тяжелые времена. Я горд быть частью истории футбольного клуба “Кайрат”. Отдельная благодарность Кайрату Советаевичу за веру в меня», — сказал Гафуржан.