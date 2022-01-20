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18:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мидтьюлланн» объявил о переходе Вагнера Лав

Бразильский форвард Вагнер Лав стал игроком датского «Мидтьюлланна», сообщает официальный сайт клуба.

Мидтьюлланн
ЦСКА
Кайрат
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Контракт игрока рассчитан до конца сезона. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Последним клубом 37-летнего бразильца был казахстанский «Кайрат», контракт с которым истек в конце прошлого года. Он известен по выступлениям за московский ЦСКА, за который выступал большую часть своей карьеры — с 2004 по 2012 год. Вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА.

В прошедшем сезоне футболист провел 12 матчей за «Кайрат» и забил пять мячей при двух голевых передачах.

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