«Мидтьюлланн» объявил о переходе Вагнера Лав

Последним клубом 37-летнего бразильца был казахстанский «Кайрат», контракт с которым истек в конце прошлого года. Он известен по выступлениям за московский ЦСКА, за который выступал большую часть своей карьеры — с 2004 по 2012 год. Вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА.