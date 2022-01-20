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18:48 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ сообщил о переходе опытного вратаря и украинского легионера

Новичок КПЛ «Махтаарал» объявил о подписании контрактов с вратарями Алматом Бекбаевым и Сергеем Литовченко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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37-летний Бекбаев в прошлом сезоне выступал за «Кызыл-Жар», но в петропавловском клубе он так и не стал основным вратарем — провел всего два матча.

34-летний украинский страж ворот Литовченко, помимо выступлений на родине, играл также в чемпионатах Грузии и Азербайджана. В КПЛ-2021 защищал цвета «Акжайыка», в составе которого провел 19 матчей.

Напомним, «Махтаарал» занял второе место в первой лиге сезона-2021 и впервые выступит в высшем дивизионе. Новым главным тренером клуба стал казахстанец Андрей Ферапонтов.

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