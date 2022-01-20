«Актобе» проиграл первый матч в 2022 году

Спарринг-партнером выступила украинская команда из первой лиги «Полесье». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника. В составе «красно-белых» единственный мяч забил Арман Кенесов.

В дальнейшем «Актобе» планирует провести еще одну контрольную игру против другого украинского клуба «Заря». «Актобе» стал шестым в КПЛ-2021, а «Полесье» занимает девятое место из 16 после первой части чемпионата.