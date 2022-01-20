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19:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» проиграл первый матч в 2022 году

Футбольный клуб «Актобе» провел первый товарищеский матч в этом году в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Спарринг-партнером выступила украинская команда из первой лиги «Полесье». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника. В составе «красно-белых» единственный мяч забил Арман Кенесов.

В дальнейшем «Актобе» планирует провести еще одну контрольную игру против другого украинского клуба «Заря». «Актобе» стал шестым в КПЛ-2021, а «Полесье» занимает девятое место из 16 после первой части чемпионата.

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