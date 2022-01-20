Появилась информация о новом тренере в «Кайрате»

Отмечается, что одним из ассистентов Курбана Бердыева станет Иван Данильянц, долгое время помогавший ему в «Рубине» и «Ростове», а с 2020 года трудившийся в должности спортивного директора МФФ (Молдавской федерации футбола).

Данильянц родом из Ашхабада, так что со своим земляком Бердыевым он знаком очень давно. Ему 68 лет, помимо молдавского, имеет также австрийское гражданство. «Кайрат» стал бронзовым призером КПЛ-2021, в межсезонье клуб расстался с некоторыми игроками, также одного из своих футболистов перевел во вторую команду.