Клуб КПЛ подписал очередного легионера

Чосич родился 11 сентября 1995 года. Ранее выступал исключительно на родине: за «Дрина Зворник», «Витез», «Зриньски Мостар» и «Борац». В нынешнем сезоне в составе «Бораца» провел девять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.