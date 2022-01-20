Клуб КПЛ подписал очередного легионера
Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с боснийским защитником Джордже Чосичем, сообщает пресс-служба карагандинцев.
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Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с боснийским защитником Джордже Чосичем, сообщает пресс-служба карагандинцев.
Чосич родился 11 сентября 1995 года. Ранее выступал исключительно на родине: за «Дрина Зворник», «Витез», «Зриньски Мостар» и «Борац». В нынешнем сезоне в составе «Бораца» провел девять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее «горняки» подписали черногорского полузащитника Дарко Зорича и украинского форварда Николая Ковталюка.
Напомним, «Шахтер» занял седьмое место в КПЛ-2021. Команда проводит УТС в Турции.