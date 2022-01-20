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22:03 (мск), источник: ТАСС

Пеле госпитализирован для прохождения химиотерапии

ТАСС, 20 января. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Бразилия
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Источник: AP 2021

По его информации, бывший футболист находится в клинике «Альберт Эйнштейн» уже несколько дней, где ему наряду с химиотерапией проводится также обследование для выявления мест новообразований. Как пишет ESPN, у Пеле уже обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также опухоль на начальной стадии в легком. Его состояние стабильно, он может покинуть клинику уже в четверг, уточняет телеканал.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

В новость внесены изменения (22:16 мск) — добавлены подробности во втором абзаце.

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