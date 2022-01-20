Пеле госпитализирован для прохождения химиотерапии
ТАСС, 20 января. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает телеканал ESPN.
ТАСС, 20 января. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает телеканал ESPN.
По его информации, бывший футболист находится в клинике «Альберт Эйнштейн» уже несколько дней, где ему наряду с химиотерапией проводится также обследование для выявления мест новообразований. Как пишет ESPN, у Пеле уже обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также опухоль на начальной стадии в легком. Его состояние стабильно, он может покинуть клинику уже в четверг, уточняет телеканал.
В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения.
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.
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