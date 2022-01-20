Пеле госпитализирован для прохождения химиотерапии

По его информации, бывший футболист находится в клинике «Альберт Эйнштейн» уже несколько дней, где ему наряду с химиотерапией проводится также обследование для выявления мест новообразований. Как пишет ESPN, у Пеле уже обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также опухоль на начальной стадии в легком. Его состояние стабильно, он может покинуть клинику уже в четверг, уточняет телеканал.