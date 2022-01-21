«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дубль Жоты и вышел в финал Кубка английской лиги
В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде победил «Арсенал» (0:2).
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В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде победил «Арсенал» (0:2).
Оба мяча забил Диогу Жота. Он отличился на 19-й и 77-й минутах. В концовке у «Арсенала» был удален Томас Партей.
Первый матч завершился вничью — 0:0. По сумме двух игр в финал вышел «Ливерпуль». Его соперником в решающем матче станет «Челси». Финал состоится 27 февраля.