Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.01
Хетафе
Гранада
42
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Бетис
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дубль Жоты и вышел в финал Кубка английской лиги

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде победил «Арсенал» (0:2).

Ливерпуль
Арсенал
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх

Оба мяча забил Диогу Жота. Он отличился на 19-й и 77-й минутах. В концовке у «Арсенала» был удален Томас Партей.

Первый матч завершился вничью — 0:0. По сумме двух игр в финал вышел «Ливерпуль». Его соперником в решающем матче станет «Челси». Финал состоится 27 февраля.

 Реклама, шоу и президентская стипендия: сколько зарабатывает Алина Загитова
На тренировке уже произошло ЧП. Как в Таллине стартует турнир соперниц Трусовой и Щербаковой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь