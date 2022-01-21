«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Лечче». Шомуродов забил гол

Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в игре на 15-й минуте открыл игрок гостей Артуро Калабрези после передачи Антонио Барреки. В конце первого тайма Мараш Кумбула сравнял счёт.

На 54-й минуте Тэмми Абрахам вывел «волков» вперёд после ассиста Николо Дзаньолы.

За девять минут до конца основного времени матча Эльдор Шомуродов установил итоговый счёт в матче после паса Генриха Мхитаряна — 3:1. Благодаря этой победе римляне вышли в четвертьфинал турнира.

Состав четвертьфинальных пар

«Ювентус» — «Сассуоло»

«Аталанта» — «Фиорентина»

«Милан» — «Лацио»

«Интер» — «Рома»