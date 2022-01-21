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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Лечче». Шомуродов забил гол

21 января завершился последний матч ⅛ финала Кубка Италии, в котором встречались «Рома» и «Лечче».

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Источник: AP 2021
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Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в игре на 15-й минуте открыл игрок гостей Артуро Калабрези после передачи Антонио Барреки. В конце первого тайма Мараш Кумбула сравнял счёт.

На 54-й минуте Тэмми Абрахам вывел «волков» вперёд после ассиста Николо Дзаньолы.

За девять минут до конца основного времени матча Эльдор Шомуродов установил итоговый счёт в матче после паса Генриха Мхитаряна — 3:1. Благодаря этой победе римляне вышли в четвертьфинал турнира.

Состав четвертьфинальных пар

  • «Ювентус» — «Сассуоло»
  • «Аталанта» — «Фиорентина»
  • «Милан» — «Лацио»
  • «Интер» — «Рома»

«Рома» занимает седьмое место в чемпионат Италии. Подопечные Жозе Моуриньо набрали 35 очков в 22 играх национального первенства.

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