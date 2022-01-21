«Атлетик» в дополнительное время обыграл «Барселону» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Атлетик» открыл счёт в матче на второй минуте. Гол в свой актив записал Икер Муньяин. На 20-й минуте «Барселона» сравняла счёт благодаря точному удару Феррана Торреса.

На 86-й минуте Иньиго Мартинес вновь вывел «Атлетик» вперёд. «Барселона» отыгралась на третьей компенсированной минуте благодаря голу Педри.

В конце первого дополнительного тайма арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтера назначил в ворота «Барселоны» пенальти, который реализовал Муньяин. Этот гол принёс его команде победу.

Таким образом, «Атлетик» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Барселона» завершила выступления в турнире.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Барселона» обыграла «Линарес», а «Атлетик» одержал победу в матче с «Атлетико Манча-Реаль».