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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетик» в дополнительное время обыграл «Барселону» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Завершился матч ⅛ финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Барселону».

Атлетик
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Источник: AP 2021
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Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Атлетик» открыл счёт в матче на второй минуте. Гол в свой актив записал Икер Муньяин. На 20-й минуте «Барселона» сравняла счёт благодаря точному удару Феррана Торреса.

На 86-й минуте Иньиго Мартинес вновь вывел «Атлетик» вперёд. «Барселона» отыгралась на третьей компенсированной минуте благодаря голу Педри.

В конце первого дополнительного тайма арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтера назначил в ворота «Барселоны» пенальти, который реализовал Муньяин. Этот гол принёс его команде победу.

Таким образом, «Атлетик» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Барселона» завершила выступления в турнире.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Барселона» обыграла «Линарес», а «Атлетик» одержал победу в матче с «Атлетико Манча-Реаль».

Предыдущий турнир выиграла «Барселона». В финальном матче 2021 года команда победила именно «Атлетик» — со счётом 4:0. Отметим, что «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Команда завоёвывала трофей 31 раз.

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