Безумный вечер в Кубке Испании: два гранда провели невероятно эмоциональные матчи
Азар принес «Реалу» волевую победу после удаления Марселу, «Атлетик» отомстил «Барсе» за прошлогодний финал.
Азар принес «Реалу» волевую победу после удаления Марселу, «Атлетик» отомстил «Барсе» за прошлогодний финал.
В жизни и в футболе радость и горе всегда где-то рядом. В воскресенье «Реал» выиграл Суперкубок Испании, а вышедший в концовке на замену Марселу получил капитанскую повязку и после финального свистка поднял над головой свой 23-й трофей в мадридской команде. А во вторник не стало легенды «Королевского клуба» Пако Хенто, рекорд которого повторил бразилец. И последние дни Мадрид оплакивал единственного в истории шестикратного обладателя Кубка чемпионов.
Но жизнь продолжается, и в Эльче на матч ⅛ финала Кубка Испании Карло Анчелотти выставил смешанный состав. В нем был Винисиус Жуниор, который, по словам итальянского тренера, не устал. И впрямь, бразилец молод и полон сил, тогда как Модрич с Каземиру остались в запасе, а Бензема и Куртуа и вовсе не попали в заявку. Благодаря масштабной ротации свой второй матч в этом сезоне провел украинец Лунин, и в дебюте от пропущенного гола его спасло чудо в виде попадания сверхактивного Каррильо в перекладину из площади ворот.
«Реал» же не сказать чтобы блистал, вновь продемонстрировав зависимость от своего волшебного треугольника в центре поля. Но как только с 71-й минуты восстановилась связка Модрича, Крооса и Каземиру, гости стали придавливать «Эльче» к воротам. Однако сливочным не хватило времени, чтобы уложиться в основное время, и игра плавно перетекла в овертайм.
Там же поначалу все складывалось не по сценарию Анчелотти. Лунину пришлось спасать, после штрафного вытягивая мяч из верхнего угла, а Марселу сорвал выход один на один ценой красной карточки. Наказание за этот фол получилось двойным, так как Верду подстроился под отскок от «стенки» и забил повторным ударом при помощи рикошета от ноги Дани Себальоса.
Статистика была против «Реала», который за всю свою богатейшую историю никогда не побеждал в кубковых матчах, пропустив в дополнительные полчаса. Однако Себальос не захотел мириться с ролью неудачника, и подстроившийся под мяч после его атаки Иско зажег на табло вторую единичку. А вскоре ее исправил на двойку Азар, разобравшийся с далеко выскочившим из ворот голкипером, как в свои лучшие годы.
Только и это было еще не все. На последней минуте «Эльче» забил, но арбитр зафиксировал нарушение со стороны хозяев, да еще и удалил слишком эмоционально выражавшего недовольство Пере Миллу. Так что узнать, насколько хорош в отражении 11-метровых Лунин, так и не удалось. Для этого придется как минимум дождаться четвертьфинала. А пока «Реал» празднует первую в своей 120-летней истории волевую победу в овертайме.
В «Барселоне» новый скандал, в центре которого оказался французский нападающий Дембеле. По версии директора клуба Матеу Алемани, агенты игрока с лета отвергали все предложенные варианты продления контракта, соответственно, футболист не связывает свое будущее с сине-гранатовыми, и до закрытия зимнего трансферного окна он должен уйти. Хотя бы в аренду, чтобы разгрузить платежную ведомость.
Этой позиции придерживается и главный тренер каталонцев Хави, не включивший Дембеле в заявку на матч в Бильбао. Официально прямой связи тут нет, но все слишком очевидно, ведь в суперкубковом класико Дембеле был едва ли не самым ярким игроком в своей команде. Поэтому не заставило себя ждать заявление Ассоциации футболистов Испании в поддержку игрока. Сам же француз назвал происходящее шантажом и заявил: он полностью доверяет своим агентам, переговоры продолжаются, а он хочет играть футбол и находится в распоряжении главного тренера.
Развязка этой истории должна наступить к 31 января, а ремейк кубкового финала-2021 начался неожиданно. Словно «Атлетик» не пережил в воскресенье поражение в финале Суперкубка, а у «Барсы» не было целой недели на восстановление. Гости на каких-то отрезках больше владели мячом, и, например, эффектному первому голу Феррана Торреса после перехода из «Манчестер Сити» предшествовала атака из 22-х передач, только моментов у басков было больше.
Как результат — очередной успех Муниаина в играх с каталонцами, которым капитан «Атлетика» забивал чаще, чем любому другому сопернику (8 раз). А ведь был еще сэйв Тер Штегена после выпада Нико Уильямса, исправленная самоотверженным Пике ошибка Дани Алвеса, и атака Рауля Гарсии со «второго этажа», остановленная Араухо на линии ворот. И это только в первом тайме. Второй проходил по похожему сценарию, причем острота в игре басков был стабильной величиной.
Когда же «Барса» переходила в наступление, ее оборону терроризировал свежий Иньяки Уильямс. Кульминацией игры, казалось, стал розыгрыш штрафного, после которого Иньиго Мартинес в борьбе с Пике затолкал мяч в сетку, лежа на газоне. В комнате ВАР прочертили линии, и вердикт свел «Сан-Мамес» с ума. Но когда болельщики отсчитывали секунды до финального свистка, Педри подарил нам еще полчаса классного футбола, а воля сине-гранатовых оказалась не менее крепкой, чем у «Реала».
Правда, радость каталонских болельщиков от гола одного вундеркинда в начале дополнительного времени сменилась шоком от очередной травмы получившего повреждение на ровном месте Ансу Фати. Потом — спустя пару минут после случившегося — арбитр отправился смотреть повтор, и указал на «точку», увидев на мониторе контакт мяча с выставленной рукой Жорди Альбы.
Муниаин с «точки» не промахнулся, и месть за прошлогодней финал все-таки состоялась. С учетом дефицита времени и перелета из Саудовской Аравии Марселино проделал фантастическую работу, а «Барселона», получив два чувствительных удара за восемь дней, рискует завершить сезон без трофеев. Если, конечно, не возьмет свое в незнакомой для себя Лиге Европы.