Безумный вечер в Кубке Испании: два гранда провели невероятно эмоциональные матчи

Исторический матч для Мадрида

В жизни и в футболе радость и горе всегда где-то рядом. В воскресенье «Реал» выиграл Суперкубок Испании, а вышедший в концовке на замену Марселу получил капитанскую повязку и после финального свистка поднял над головой свой 23-й трофей в мадридской команде. А во вторник не стало легенды «Королевского клуба» Пако Хенто, рекорд которого повторил бразилец. И последние дни Мадрид оплакивал единственного в истории шестикратного обладателя Кубка чемпионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CY3rFBOoa3W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CY3rFBOoa3W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY3rFBOoa3W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но жизнь продолжается, и в Эльче на матч ⅛ финала Кубка Испании Карло Анчелотти выставил смешанный состав. В нем был Винисиус Жуниор, который, по словам итальянского тренера, не устал. И впрямь, бразилец молод и полон сил, тогда как Модрич с Каземиру остались в запасе, а Бензема и Куртуа и вовсе не попали в заявку. Благодаря масштабной ротации свой второй матч в этом сезоне провел украинец Лунин, и в дебюте от пропущенного гола его спасло чудо в виде попадания сверхактивного Каррильо в перекладину из площади ворот.

«Реал» же не сказать чтобы блистал, вновь продемонстрировав зависимость от своего волшебного треугольника в центре поля. Но как только с 71-й минуты восстановилась связка Модрича, Крооса и Каземиру, гости стали придавливать «Эльче» к воротам. Однако сливочным не хватило времени, чтобы уложиться в основное время, и игра плавно перетекла в овертайм.

Там же поначалу все складывалось не по сценарию Анчелотти. Лунину пришлось спасать, после штрафного вытягивая мяч из верхнего угла, а Марселу сорвал выход один на один ценой красной карточки. Наказание за этот фол получилось двойным, так как Верду подстроился под отскок от «стенки» и забил повторным ударом при помощи рикошета от ноги Дани Себальоса.

Статистика была против «Реала», который за всю свою богатейшую историю никогда не побеждал в кубковых матчах, пропустив в дополнительные полчаса. Однако Себальос не захотел мириться с ролью неудачника, и подстроившийся под мяч после его атаки Иско зажег на табло вторую единичку. А вскоре ее исправил на двойку Азар, разобравшийся с далеко выскочившим из ворот голкипером, как в свои лучшие годы.

Только и это было еще не все. На последней минуте «Эльче» забил, но арбитр зафиксировал нарушение со стороны хозяев, да еще и удалил слишком эмоционально выражавшего недовольство Пере Миллу. Так что узнать, насколько хорош в отражении 11-метровых Лунин, так и не удалось. Для этого придется как минимум дождаться четвертьфинала. А пока «Реал» празднует первую в своей 120-летней истории волевую победу в овертайме.

«Барса» получила второй удар за восемь дней

В «Барселоне» новый скандал, в центре которого оказался французский нападающий Дембеле. По версии директора клуба Матеу Алемани, агенты игрока с лета отвергали все предложенные варианты продления контракта, соответственно, футболист не связывает свое будущее с сине-гранатовыми, и до закрытия зимнего трансферного окна он должен уйти. Хотя бы в аренду, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Этой позиции придерживается и главный тренер каталонцев Хави, не включивший Дембеле в заявку на матч в Бильбао. Официально прямой связи тут нет, но все слишком очевидно, ведь в суперкубковом класико Дембеле был едва ли не самым ярким игроком в своей команде. Поэтому не заставило себя ждать заявление Ассоциации футболистов Испании в поддержку игрока. Сам же француз назвал происходящее шантажом и заявил: он полностью доверяет своим агентам, переговоры продолжаются, а он хочет играть футбол и находится в распоряжении главного тренера.

Развязка этой истории должна наступить к 31 января, а ремейк кубкового финала-2021 начался неожиданно. Словно «Атлетик» не пережил в воскресенье поражение в финале Суперкубка, а у «Барсы» не было целой недели на восстановление. Гости на каких-то отрезках больше владели мячом, и, например, эффектному первому голу Феррана Торреса после перехода из «Манчестер Сити» предшествовала атака из 22-х передач, только моментов у басков было больше.

Как результат — очередной успех Муниаина в играх с каталонцами, которым капитан «Атлетика» забивал чаще, чем любому другому сопернику (8 раз). А ведь был еще сэйв Тер Штегена после выпада Нико Уильямса, исправленная самоотверженным Пике ошибка Дани Алвеса, и атака Рауля Гарсии со «второго этажа», остановленная Араухо на линии ворот. И это только в первом тайме. Второй проходил по похожему сценарию, причем острота в игре басков был стабильной величиной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CY9-mPyDQEH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CY9-mPyDQEH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY9-mPyDQEH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Athletic Club (@athleticclub)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда же «Барса» переходила в наступление, ее оборону терроризировал свежий Иньяки Уильямс. Кульминацией игры, казалось, стал розыгрыш штрафного, после которого Иньиго Мартинес в борьбе с Пике затолкал мяч в сетку, лежа на газоне. В комнате ВАР прочертили линии, и вердикт свел «Сан-Мамес» с ума. Но когда болельщики отсчитывали секунды до финального свистка, Педри подарил нам еще полчаса классного футбола, а воля сине-гранатовых оказалась не менее крепкой, чем у «Реала».

Правда, радость каталонских болельщиков от гола одного вундеркинда в начале дополнительного времени сменилась шоком от очередной травмы получившего повреждение на ровном месте Ансу Фати. Потом — спустя пару минут после случившегося — арбитр отправился смотреть повтор, и указал на «точку», увидев на мониторе контакт мяча с выставленной рукой Жорди Альбы.