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11:39 (мск), источник: Матч ТВ

Девушка Роналду рассказала о быте с футболистом

Джорджина Родригес, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала изданию El Pais, как они проводят совместный досуг.

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Источник: Instagram Джорджины Родригес

Родригес, чей отец был футболистом и тренером, призналась, что они с Роналду не разговаривают о футболе.

— Не интересовалась футболом, когда была маленькой. Меня интересовал балет и поездки в деревню. Пришла к футболу позже, потому что интересно, чем занимается моя вторая половинка. Дома мы не говорим о футболе, потому что я в этом не разбираюсь. Мы говорим о себе, о заботе, наших детях, программах обучения, путешествиях, проектах и бизнесе, — заявила Родригес.

В конце октября 2021 года пара объявила, что ждет рождения близнецов.

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