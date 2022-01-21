Девушка Роналду рассказала о быте с футболистом

— Не интересовалась футболом, когда была маленькой. Меня интересовал балет и поездки в деревню. Пришла к футболу позже, потому что интересно, чем занимается моя вторая половинка. Дома мы не говорим о футболе, потому что я в этом не разбираюсь. Мы говорим о себе, о заботе, наших детях, программах обучения, путешествиях, проектах и бизнесе, — заявила Родригес.