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10:20 (мск), источник: Sports.Ru

У защитника «Порту» четыре даты рождения: 1988, 1990, 1991 и 1994. Подставили друзья, конголезские клубы и местная федерация футбола

Очень странная история.

Ньюкасл Юнайтед
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Источник: Sports.Ru

Конголезский защитник Шансель Мбемба должен покинуть «Порту». Новость кажется проходной? Только если не знать подробности. Все из-за довольно редкой причины — Мбемба старше, чем написано в паспорте.

Обычно такие вещи застревают на уровне слухов, но в этот раз все серьезно. По информации издания Corriere de Manha, Мбемба спокойно доиграет оставшиеся полгода по контракту и уйдет. Может, «Порту» и разорвал бы контракт сразу — но Мбемба все-таки железный игрок старта.

По документам Шанселю 27 лет, для центрального защитника — самый расцвет карьеры, лучшие годы впереди. Вот только португальские медиа выяснили у друзей Мбемба, что он родился в 1990-м — и это сразу превращает его в 31-летнего защитника.

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И это не все. Возраст Мбемба уже был темой для разбирательств. Есть аж 4 версии того, когда конголезец на самом деле родился:

  • 8 августа 1994 года — дата в паспорте, по ней футболисту 27 лет;
  • 8 августа 1990 года — дата, названная друзьям и опубликованная в медиа (раньше уже всплывала). Тогда защитнику 31 год;
  • 8 августа 1988 года — дата, указанная в документах у конголезских клубов, за которые играл Мбемба. Возраст Шанселя уже 33 года;
  • 8 августа 1991 года — дата, с которой Мбемба заявили на отборочный матч Кубка Африки в 2011-м. Именно из-за нее начались первые споры о возрасте Шанселя. Тогда один из чиновников Федерации футбола Конго признался, что дату рождения специально изменили на 1991-й год, чтобы футболист мог сыграть в отборочных матчах Олимпийских игр 2012 года.

Самая горячая точка в карьере Мбемба — переход из «Андерлехта» в «Ньюкасл» за 12 млн евро. Тогда Шансель прошел анализ костной ткани — это один из способов установить возраст организма. Исследование подтвердило дату, на которой настаивал сам Мбемба — 1994-й.

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«Анализ костей доказал мой настоящий возраст. Я слышал много обидного, теперь слухи опровергнуты. Моя семья, мои друзья и все в Конго знают, что я родился 8 августа 1994 года. Просто иногда есть завистники, которые хотят навредить успешным людям», — говорил защитник.

Кажется, все-таки не все друзья Шанселя знают его настоящий возраст (или португальская пресса некрасиво объединилась против бедного защитника). Это может сильно ударить по карьере Мбемба: игроком интересовался «Милан», но теперь, вероятно, точно откажется от трансфера — слишком уж много спорных деталей.

Максим Полтавец

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