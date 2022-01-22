Рахим Стерлинг был готов перейти в «Барселону»

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» всё больше уверено в том, что клубу удастся продлить соглашение с англичанином. У Стерлинга наладились отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Рахим хочет подождать, чтобы посмотреть, сколько игрового времени ему предоставят в ближайшее время. Растущая уверенность клуба в том, что Стерлинг продлит контракт, повлияла на решение «Сити» продать Феррана Торреса в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Стерлинг рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе из-за недостатка игровой практики в стане «горожан».