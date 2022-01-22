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10:31 (мск), источник: Sports.Ru

Уникальный гол в Бундеслиге: удар грудью после навеса рабоной. Это стоит увидеть

Красота из Бундеслиги. Претендент на премию Пушкаша?

АрминияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Sports.ru

«Арминия» из Билефельда в этом сезоне снова борется за выживание в Бундеслиге, но делает это красиво. В пятницу вечером команда из выдуманного города обыграла в гостях «Айнтрахт».

Главная звезда матча — австрийский полузащитник Патрик Виммер. Сначала он открыл счет точным ударом на 5-й минуте, а потом оформил один из лучших ассистов 2022 года. Да, так смело!

Виммер убрал Костича, успел взглядом оценить расположение партнеров и исполнил рабону, навесив в центр штрафной. Набегающий Шопф сориентировался и подставил грудь. Буквально положил мяч в ворота.

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Выглядит удивительно легко и изящно. Внешняя простота здесь соседствует с настоящим мастерством. Незаметное действующее лицо — Масая Окугава, успевший своевременно пригнуться. А ведь он лучший бомбардир «Арминии» в этом сезоне (7 голов).

Стоит немного рассказать про Патрика Виммера, главного героя эпизода. Он пришел в «Арминию» этим летом из венской «Аустрии» за 700 тысяч евро — и сразу стал одним из лидеров в новой команде. Чаще всего играет правого вингера, на его счету три гола и пять ассистов — достойная статистика за половину сезона.

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Болельщики «Арминии» выбрали Патрика лучшим футболистом первого круга через голосование, организованное изданием Neue Westfalische. Самый красивый гол, кстати, тоже отдали ему — в третьем туре он дальним выстрелом сравнял счет в домашнем матче с тем же «Айнтрахтом».

Гол+ассист Виммера принесли «Арминии» важнейшую гостевую победу. Клуб поднялся на 14-е место, вырвавшись из зоны вылета.

Максим Полтавец

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0:2
Первый тайм: 0:2
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