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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Джошуа Сарджент забил дебютный гол в АПЛ ударом скорпиона

Завершился матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Уотфорд» принимал «Норвич». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

НорвичЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Счёт в матче открыл Джошуа Сарджент на 51-й минуте матча. Это первый гол американца в АПЛ. Нападающий забил ударом скорпиона.

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Сарджент стал 23-м игроком США, забившим в АПЛ. Форвард забил в возрасте 21 год и 335 дней, что позволило ему стать третьим самым молодым игроком из США, кто забивал в английской Премьер-лиге. В более раннем возрасте забили Жози Алтидор (20 лет и 92 дня) и Кристиан Пулишич (21 год и 38 дней), сообщает Opta.

На 74-й минуте Сарджент оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На второй компенсированной минуте «Норвич» сделал счёт разгромным после автогола полузащитника «Уотфорда» Юрая Куцки. С 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Эммануэля Денниса.

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