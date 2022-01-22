Младший брат Мбаппе попал в аварию

По информации источника, ДТП произошло днём 21 января в Сен-Жермен-ан-Ле, недалеко от тренировочного центра парижской команды. Range Rover 4×4, в котором находился брат Мбаппе вместе с водителем, перевернулся после столкновения с автомобилем Audi, за рулём которого находился человек в состоянии алкогольного опьянения. Итан Мбаппе вместе с водителем отправились в больницу на обследование. Отмечается, что подросток не получил серьёзных травм, его жизни ничего не угрожает.