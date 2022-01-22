Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Кадис
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Лилль
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Венеция
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Интер Майами» голыми руками поймал змею на тренировке

Полузащитник клуба МЛС «Интер Майами» Брек Ши произвёл впечатление на болельщиков и партнёров по команде, голыми руками поймав змею на предсезонной тренировке.

Наверх

31-летний уроженец Техаса помог избавиться от незваного гостя на базе в Форт-Лодердейле. Змея попыталась обвиться вокруг ноги игрока клуба МЛС, но он ловко схватил её и бросил в мусорный бак, который сотрудник «Интер Майами» позже вывез на парковку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: “Осторожно, там змея!” Но я просто хотел её увидеть», — приводит слова Ши Miami Herald.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь