Игрок «Интер Майами» голыми руками поймал змею на тренировке

31-летний уроженец Техаса помог избавиться от незваного гостя на базе в Форт-Лодердейле. Змея попыталась обвиться вокруг ноги игрока клуба МЛС, но он ловко схватил её и бросил в мусорный бак, который сотрудник «Интер Майами» позже вывез на парковку.

«Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: “Осторожно, там змея!” Но я просто хотел её увидеть», — приводит слова Ши Miami Herald.