Гол Буэндии принес «Астон Вилле» победу над «Эвертоном» в чемпионате Англии
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Эвертон» дома уступил «Астон Вилле» в 23-м туре чемпионата Англии по футболу.
Эвертон
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Эвертон» дома уступил «Астон Вилле» в 23-м туре чемпионата Англии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 1:0, в компенсированное к первому тайму время отличился Эмилиано Буэндия.
Голевой передачей отметился французский защитник Люка Динь, который в январе перешел в «Астон Виллу» из «Эвертона».
В турнирной таблице «Астон Вилла» идет 10-й с 26 очками в 21 матче, проигравший три матча в национальном первенстве подряд «Эвертон» занимает 16-е место с 19 баллами в 20 играх.