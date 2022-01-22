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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Буэндии принес «Астон Вилле» победу над «Эвертоном» в чемпионате Англии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Эвертон» дома уступил «Астон Вилле» в 23-м туре чемпионата Англии по футболу.

Эвертон
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Источник: AP 2021

Встреча завершилась со счетом 1:0, в компенсированное к первому тайму время отличился Эмилиано Буэндия.

Голевой передачей отметился французский защитник Люка Динь, который в январе перешел в «Астон Виллу» из «Эвертона».

В турнирной таблице «Астон Вилла» идет 10-й с 26 очками в 21 матче, проигравший три матча в национальном первенстве подряд «Эвертон» занимает 16-е место с 19 баллами в 20 играх.

Эвертон
0:1
Первый тайм: 0:1
Астон Вилла
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