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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» был приостановлен из-за дрона, летающего над полем

Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Вулвехэмптон» был приостановлен, сообщает BBC.

Вулверхэмптон
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Источник: AP 2021
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 23, 22.01.2022, 18:00

Брентфорд1Вулверхэмптон2

По информации источника, арбитр матча Питер Бэнкс принял подобное решение по ходу первого тайма из-за летающего над полем стадиона «Брентфорд Коммьюнити» дрона. Игроков увели в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время судья возобновил игру.

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Питер Бэнкс. Ему помогают ассистенты Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Вулверхэмптон» набрал 31 очко в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.

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