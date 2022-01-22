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20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма» и поднялся на 4-е место в АПЛ

Сегодня, 22 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимал «Вест Хэм Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился форвард Маркус Рашфорд, ему ассистировал Эдинсон Кавани.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Майкл Солсбери.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (37) находится на 5-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.

Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
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