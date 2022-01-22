«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма» и поднялся на 4-е место в АПЛ

Хозяева одержали победу — 1:0.
Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился форвард Маркус Рашфорд, ему ассистировал Эдинсон Кавани.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Майкл Солсбери.
«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (37) находится на 5-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.