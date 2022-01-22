Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в чемпионате Испании
Российский форвард «Вильярреала» Никита Иосифов дебютировал в чемпионате Испании в матче с «Мальоркой».
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Российский форвард «Вильярреала» Никита Иосифов дебютировал в чемпионате Испании в матче с «Мальоркой».
20-летний россиянин вышел на замену в матче 22-го тура Примеры при счете 3:0 в пользу «Вильярреала» и отыграл 4 минуты.
Ранее Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в Кубке Испании, отметившись голом.
Россиянин стал игроком «Вильярреала» летом 2021 года.