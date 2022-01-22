Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Кельн
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Сельта
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Венеция
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Лилль
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вулверхэмптон
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Аугсбург
51
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Унион Б
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Кадис
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Астон Вилла
01
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
21:17 (мск), источник: Матч ТВ

Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в чемпионате Испании

Российский форвард «Вильярреала» Никита Иосифов дебютировал в чемпионате Испании в матче с «Мальоркой».

Вильярреал
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: VILLARREALCF.ES

20-летний россиянин вышел на замену в матче 22-го тура Примеры при счете 3:0 в пользу «Вильярреала» и отыграл 4 минуты.

Ранее Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в Кубке Испании, отметившись голом.

Россиянин стал игроком «Вильярреала» летом 2021 года.

Вильярреал
3:0
Первый тайм: 2:0
Мальорка
 Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша»
Каррера лучший по проценту побед, Витория — один из худших. Все тренеры «Спартака» в эпоху Федуна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь