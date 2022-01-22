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21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сердар Азмун: Переход в «Байер» — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от предстоящего перехода в «Байер».

Зенит
БайерПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Сердар Азмун летом перейдет из «Зенита» в «Байер»

Нападающий будет выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. Контракт 27-летнего форварда с «Зенитом» истекает в июне. С «Байером» игрок заключил соглашение до июня 2027 года.

«Переход в “Байер” — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы. — У “Байера” действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Возможность играть в бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я убежден, что своими футбольными качествами я укреплю команду», — цитирует иранца сайт «Байера».

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года и за этот период выиграл с командой шесть титулов. В текущем сезоне Азмун принял участие в 21 матче, отметившись десятью голами и пятью результативными передачами.

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