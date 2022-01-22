Джеко принес «Интеру» победу над «Венецией», забив на 90-й минуте

Счет в матче открыл нападающий Тома Анри с передачи Этана Ампаду, а в концовке тайма хавбек хозяев Николо Барелла установил равновесие на табло.

В самой концовке встречи Эдин Джеко получил передачу с правого фланга и головой отправил мяч в сетку ворот гостей.