Джеко принес «Интеру» победу над «Венецией», забив на 90-й минуте
«Интер» вырвал победу у «Венеции» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Интер
ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Интер» вырвал победу у «Венеции» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Счет в матче открыл нападающий Тома Анри с передачи Этана Ампаду, а в концовке тайма хавбек хозяев Николо Барелла установил равновесие на табло.
В самой концовке встречи Эдин Джеко получил передачу с правого фланга и головой отправил мяч в сетку ворот гостей.
Команда Симоне Индзаги продолжает лидировать в таблице Серии А, набрав 53 очко, в активе «Венеции» 18 очков и 17-я строчка.