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22:21 (мск), источник: Матч ТВ

Джеко принес «Интеру» победу над «Венецией», забив на 90-й минуте

«Интер» вырвал победу у «Венеции» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Интер
ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Счет в матче открыл нападающий Тома Анри с передачи Этана Ампаду, а в концовке тайма хавбек хозяев Николо Барелла установил равновесие на табло.

В самой концовке встречи Эдин Джеко получил передачу с правого фланга и головой отправил мяч в сетку ворот гостей.

Команда Симоне Индзаги продолжает лидировать в таблице Серии А, набрав 53 очко, в активе «Венеции» 18 очков и 17-я строчка.

Интер
2:1
Первый тайм: 1:1
Венеция
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