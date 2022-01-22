«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой», уступая 0:2 по ходу встречи

На 37-й минуте полузащитник «Сельты» Франко Серви вывел свою команду вперёд. Через три минуты нападающий гостей Яго Аспас удвоил преимущество своей команды, ему ассистировал Брайс Мендес.

После 22 сыгранных туров «Севилья» располагается на 2-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 46 очков. «Сельта» (27) находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в 21 игре набравший 49 очков.