Кевин Де Брейне сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ

Полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне отметился голевой передачей в этой встрече.

Как сообщает в «Твиттере» статистический портал OptaJoe, данный результативный пас стад 80-м для бельгийца в АПЛ. По этому показателю игрок «Манчестер Сити» сравнялся с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом.

Однако, чтобы добиться подобного результата, Де Брёйне понадобилось на 68 матчей меньше, чем англичанину. Хавбек «горожан» ассистировал 80 раз за 196 игр в чемпионате Англии, а Бекхэм — за 264 встречи.