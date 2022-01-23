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00:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Кевин Де Брейне сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ

Сегодня, 22 января, «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Манчестер Сити
СаутгемптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне отметился голевой передачей в этой встрече.

Как сообщает в «Твиттере» статистический портал OptaJoe, данный результативный пас стад 80-м для бельгийца в АПЛ. По этому показателю игрок «Манчестер Сити» сравнялся с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом.

Однако, чтобы добиться подобного результата, Де Брёйне понадобилось на 68 матчей меньше, чем англичанину. Хавбек «горожан» ассистировал 80 раз за 196 игр в чемпионате Англии, а Бекхэм — за 264 встречи.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Де Брёйне сыграл в 16 матчах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Саутгемптон
1:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
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