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01:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» одержал волевую победу над «Валенсией», дважды забив в добавленное время

Сегодня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Валенсию».

Атлетико
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 25-й минуте полузащитник «Валенсии» Юнус Муса с передачи Гонсалу Гедеша открыл счёт в матче. В концовке первого тайма Уго Дуро получил передачу от Тони Лато и увеличил преимущество своей команды.

На 64-й минуте Матеус с передачи Янника Карраско сократил отставание в счёте.

На первой добавленной к основному времени минуте Анхель Корреа сравнял счёт в матче. Спустя две минуты Марио Эрмосо принёс «Атлетико» волевую победу.

«Валенсия» с 29 очками осталась на девятой строчке турнирной таблицы. «Атлетико» (36) — 4-й.

Атлетико
3:2
Первый тайм: 0:0
Валенсия
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