«Атлетико» одержал волевую победу над «Валенсией», дважды забив в добавленное время

Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 25-й минуте полузащитник «Валенсии» Юнус Муса с передачи Гонсалу Гедеша открыл счёт в матче. В концовке первого тайма Уго Дуро получил передачу от Тони Лато и увеличил преимущество своей команды.

На 64-й минуте Матеус с передачи Янника Карраско сократил отставание в счёте.

На первой добавленной к основному времени минуте Анхель Корреа сравнял счёт в матче. Спустя две минуты Марио Эрмосо принёс «Атлетико» волевую победу.