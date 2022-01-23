У хавбека «Аталанты» Иличича вновь возникли проблемы с психикой. Гасперини отреагировал

Мы были и всегда будем рядом с ним. У каждого из нас в голове крутятся разные мысли, остаётся только надеяться, что в скором времени он разберётся с этим. В этом году Йосип трудился как никогда раньше. Мы не знаем, когда он вновь будет доступен для нас

Джан Пьеро Гасперини главный тренер футбольного клуба "Аталанта"