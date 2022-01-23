У хавбека «Аталанты» Иличича вновь возникли проблемы с психикой. Гасперини отреагировал

Ранее футболист перенёс глубокую депрессию ещё летом 2020 года, впоследствии покинув расположение команды до осени. Он никогда открыто не говорил об этой проблеме, но ясно, что тогда это сказалось на игроке. Именно по этой же причине Иличич не участвовал в матче с «Интером» (0:0) на прошлой неделе. В настоящее время неясно, когда он вернётся в строй.
После встречи с «Лацио» (0:0) в 23-м туре чемпионата Италии наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попросили прокомментировать ситуацию с Иличичем.
Мы были и всегда будем рядом с ним. У каждого из нас в голове крутятся разные мысли, остаётся только надеяться, что в скором времени он разберётся с этим. В этом году Йосип трудился как никогда раньше. Мы не знаем, когда он вновь будет доступен для нас
Джан Пьеро Гаспериниглавный тренер футбольного клуба "Аталанта"