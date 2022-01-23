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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

У хавбека «Аталанты» Иличича вновь возникли проблемы с психикой. Гасперини отреагировал

33-летний словенский атакующий полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич вновь выбыл из строя из-за проблем с психическим здоровьем, от которых он серьёзно страдал ещё в 2020 году. Об этом сообщает Football Italia.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Ранее футболист перенёс глубокую депрессию ещё летом 2020 года, впоследствии покинув расположение команды до осени. Он никогда открыто не говорил об этой проблеме, но ясно, что тогда это сказалось на игроке. Именно по этой же причине Иличич не участвовал в матче с «Интером» (0:0) на прошлой неделе. В настоящее время неясно, когда он вернётся в строй.

После встречи с «Лацио» (0:0) в 23-м туре чемпионата Италии наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попросили прокомментировать ситуацию с Иличичем.

Мы были и всегда будем рядом с ним. У каждого из нас в голове крутятся разные мысли, остаётся только надеяться, что в скором времени он разберётся с этим. В этом году Йосип трудился как никогда раньше. Мы не знаем, когда он вновь будет доступен для нас
Джан Пьеро Гасперини
главный тренер футбольного клуба "Аталанта"
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0:0
Первый тайм: 0:0
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