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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Кристиан Эриксен в ближайшее время станет игроком «Брентфорда»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время заключит контракт с «Брентфордом», сообщает Mirror.

БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
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По информации источника, Эриксен подпишет соглашение с английским клубом в течение 72 часов после прохождения медосмотра. Футболист считает, что за месяц сможет набрать достаточную форму, чтобы достойно выступать в английской Премьер-лиге.

Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.

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