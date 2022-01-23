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12:19 (мск), источник: Sports.Ru

Перес и Лапорта договорились не переманивать игроков друг у друга. Исключение — футболисты с истекающими контрактами

Президент «Реала» Флорентино Перес и его коллега из «Барселоны» Жоан Лапорта заключили «пакт о ненападении», сообщает Marca.

Барселона
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Источник: AFP 2021

Руководители устно договорились, что не будут переманивать игроков из клуба-соперника, чтобы не допустить ситуации, при которой интерес соперника используется как аргумент в переговорах о продлении контрактов.

Исключение в соглашении — футболисты с истекающими контрактами. Такая же договоренность достигнута в отношении футболистов молодежных команд.

В день класико в Суперкубке Испании, 12 января, появилась информация об интересе «Реала» к защитнику «Барсы» Рональду Араухо. Лапорта, помня о договоренности, обратился к Пересу, и Флорентино опроверг эту информацию.

При этом соглашение не касается трансферных целей обоих клубов из других команд, например, форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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