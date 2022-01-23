Перес и Лапорта договорились не переманивать игроков друг у друга. Исключение — футболисты с истекающими контрактами

Руководители устно договорились, что не будут переманивать игроков из клуба-соперника, чтобы не допустить ситуации, при которой интерес соперника используется как аргумент в переговорах о продлении контрактов.

Исключение в соглашении — футболисты с истекающими контрактами. Такая же договоренность достигнута в отношении футболистов молодежных команд.

В день класико в Суперкубке Испании, 12 января, появилась информация об интересе «Реала» к защитнику «Барсы» Рональду Араухо. Лапорта, помня о договоренности, обратился к Пересу, и Флорентино опроверг эту информацию.