Агент Алексея Миранчука рассказал о ситуации с травмой футболиста «Аталанты»

«Все видели, что он повредил. Задняя поверхность бедра диагностируется не просто визуально или тактильно. Нужно обследование. Через несколько дней “Аталанта” выступит с заявлением, когда будет четко поставлен диагноз. Сам Леша сейчас ничего о своей травме сказать не может. Обследование все покажет», — сказал Шпинев «СЭ».