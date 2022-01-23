«Кайрат» решил расстаться с Дугаличем и пригласил воспитанника «Зенита»
Алматинский «Кайрат» решил расстаться с сербским защитником Раде Дугаличем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Алматинский «Кайрат» решил расстаться с сербским защитником Раде Дугаличем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации Meta-ratings.kz, стороны ведут переговоры о расторжении контракта. За «Кайрат» Дугалич играл с 2019 года.
На замену ему в Алматы прибыл защитник «Химок» Максим Карпов, который уже присоединился к «Кайрату». Россиянин приглашен по рекомендации Курбана Бердыева.
Карпов является воспитанником «Зенита», но в основной команде питерского клуба не играл. В рамках арендных соглашений он выступал за «СКА-Хабаровск» и «Ротор», а в 2019-м году был продан «Крыльям Советов» за 200 тысяч долларов. В сентябре защитник был отдан в аренду «Химкам».