ФК «Каспий» сыграл вничью с сербским клубом
Актауский «Каспий» провел второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Актауский «Каспий» провел второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Николая Костова сыграли вничью с сербским клубом «Металац» со счетом 2:2. В составе казахстанского клуба отличились Куандык Нурсултанов и Арман Нусип.
Тремя днями ранее «Каспий» уступил македонскому клубу «Борец» (0:1).
Напомним, что осеннюю часть чемпионата Сербии «Металац» завершил на 15-м месте в турнирной таблице. «Каспий» же сезон-2021 завершил на восьмом месте в КПЛ.