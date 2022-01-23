ФК «Каспий» сыграл вничью с сербским клубом

Подопечные Николая Костова сыграли вничью с сербским клубом «Металац» со счетом 2:2. В составе казахстанского клуба отличились Куандык Нурсултанов и Арман Нусип.

Напомним, что осеннюю часть чемпионата Сербии «Металац» завершил на 15-м месте в турнирной таблице. «Каспий» же сезон-2021 завершил на восьмом месте в КПЛ.