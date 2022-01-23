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18:36 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Каспий» сыграл вничью с сербским клубом

Актауский «Каспий» провел второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Подопечные Николая Костова сыграли вничью с сербским клубом «Металац» со счетом 2:2. В составе казахстанского клуба отличились Куандык Нурсултанов и Арман Нусип.

Тремя днями ранее «Каспий» уступил македонскому клубу «Борец» (0:1).

Напомним, что осеннюю часть чемпионата Сербии «Металац» завершил на 15-м месте в турнирной таблице. «Каспий» же сезон-2021 завершил на восьмом месте в КПЛ.

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