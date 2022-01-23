«Актобе» упустил победу над участником еврокубков
ФК «Актобе» провел второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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ФК «Актобе» провел второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Владимира Муханова сыграли вничью с украинской «Зарей» — 2:2. Причем «красно-белые» пропустили первыми уже на четвертой минуте, но еще до перерыва сумели не только отыграться, но и повести. Отличились Виталий Балашов и Уго Видемон.
Ранее «Актобе» проиграл клубу «Полесье» (1:2) из первой лиги Украины.
«Заря» идет на четвертом месте в украинской премьер-лиге. Клуб из Луганска выступал в групповом этапе Лиги конференций.