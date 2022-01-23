«Актобе» упустил победу над участником еврокубков

Подопечные Владимира Муханова сыграли вничью с украинской «Зарей» — 2:2. Причем «красно-белые» пропустили первыми уже на четвертой минуте, но еще до перерыва сумели не только отыграться, но и повести. Отличились Виталий Балашов и Уго Видемон.