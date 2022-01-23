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20:54 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ подписал призера РПЛ

Павлодарский «Аксу» объявил о подписании контракта с российским центральным защитником Али Гаджибековым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Гаджибеков — воспитанник дагестанской школы футбола. Защитник 11 лет играл за родной «Анжи», в составе которого становился бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/2013, и финалистом кубка России того же сезона.

Затем защитник перешел в «Енисей», а после — в «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Чайку». Последним клуба футболиста был махачкалинский «Легион Динамо», выступающий в ФНЛ-2.

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