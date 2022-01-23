Дебютант КПЛ подписал призера РПЛ

Гаджибеков — воспитанник дагестанской школы футбола. Защитник 11 лет играл за родной «Анжи», в составе которого становился бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/2013, и финалистом кубка России того же сезона.

Затем защитник перешел в «Енисей», а после — в «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Чайку». Последним клуба футболиста был махачкалинский «Легион Динамо», выступающий в ФНЛ-2.