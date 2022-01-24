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01:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом», Ибрагимович получил травму

«Милан» в матче 23-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 0:0.

Милан
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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На 28-й минуте встречи форвард миланцев Златан Ибрагимович был заменен из-за повреждения голеностопа.

После этого матча «Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 42 очками — на пятой строчке.

Милан
0:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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