«ПСЖ» разгромил «Реймс». Верратти оформил дубль, у Рамоса — дебютный гол за парижан

На 44-й минуте Марко Верратти открыл счет. На 62-й свой первый мяч за парижский клуб забил Серхио Рамос. Через пять минут Верратти оформил дубль, голевой пас ему отдал вышедший на замену Лионель Месси. Аргентинец вернулся на поле после перенесенного коронавируса. Окончательный результат на табло установил Данилу Перейра на 75-й минуте.