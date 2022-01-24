«ПСЖ» разгромил «Реймс». Верратти оформил дубль, у Рамоса — дебютный гол за парижан
В матче 22-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Реймс» и одержал разгромную победу со счетом 4:0.
ПСЖ
РеймсЧемпионат Франции: таблица и календарь
В матче 22-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Реймс» и одержал разгромную победу со счетом 4:0.
На 44-й минуте Марко Верратти открыл счет. На 62-й свой первый мяч за парижский клуб забил Серхио Рамос. Через пять минут Верратти оформил дубль, голевой пас ему отдал вышедший на замену Лионель Месси. Аргентинец вернулся на поле после перенесенного коронавируса. Окончательный результат на табло установил Данилу Перейра на 75-й минуте.
«ПСЖ» уверенно лидирует в таблице чемпионата Франции, имея в активе 53 очка. «Реймс» (24) располагается на 14-й строчке.