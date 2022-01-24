Дом звезды футбола ограбили во время неудачного для него матча

Дом нападающего футбольного клуба «Реал» и сборной Франции Карима Бензема был ограблен во время матча чемпионата Испании против «Эльче». Об этом сообщает издание 20 minutos.

Неизвестные проникли в дом через сад, когда в здании никого не было. Издание не уточняет, какие вещи были украдены. Дом Бензема не первый раз подвергается ограблению. Аналогичный эпизод случился в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании «Реал» — «Барселона» (0:3).

В воскресенье «Реал» вничью сыграл с «Эльче» со счетом 2:2 в матче 22-го тура чемпионата Испании. В первом тайме Бензема впервые в качестве игрока «Реала» не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, а на 58-й минуте нападающего заменили из-за травмы.

Бензема является лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 17 голами. Ближайшие преследователи отстают от него на пять мячей.