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10:23 (мск), источник: РБК

Дом звезды футбола ограбили во время неудачного для него матча

Неизвестные проникли в дом Карима Бензема через сад, когда в здании никого не было. Дом Бензема не первый раз подвергается ограблению.

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Источник: Reuters

Дом нападающего футбольного клуба «Реал» и сборной Франции Карима Бензема был ограблен во время матча чемпионата Испании против «Эльче». Об этом сообщает издание 20 minutos.

Неизвестные проникли в дом через сад, когда в здании никого не было. Издание не уточняет, какие вещи были украдены. Дом Бензема не первый раз подвергается ограблению. Аналогичный эпизод случился в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании «Реал» — «Барселона» (0:3).

В воскресенье «Реал» вничью сыграл с «Эльче» со счетом 2:2 в матче 22-го тура чемпионата Испании. В первом тайме Бензема впервые в качестве игрока «Реала» не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, а на 58-й минуте нападающего заменили из-за травмы.

Бензема является лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 17 голами. Ближайшие преследователи отстают от него на пять мячей.

Бензема перешел в «Реал» из французского «Лиона». Вместе с клубом француз стал обладателем 18 трофеев, четырежды выиграв Лигу чемпионов. Трижды признавался футболистом года во Франции (2011, 2012, 2014 годы). В 2021-м вошел в шорт-лист на звание лучшего футболиста мира по версии France Football.

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