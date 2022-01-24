В Серии А играет русский вратарь: до 15 лет был нападающим, обожает Тольдо, а дед дружил с Яшиным

Иван Проведель — вратарь. Сейчас он играет в Серии А даже побольше, чем Алексей Миранчук с Александром Кокориным вместе взятые — 16 матчей и 23 пропущенных мяча. Но не стоит ругать 27-летнего кипера — он играет за одну из слабейших команд чемпионата — за «Специю».

Каждое лето приезжал к бабушке в Подмосковье, где услышал историю о дружбе деда с Львом Яшиным

Иван родился в центре цветущей итальянской провинции — Порденоне — четвертом по величине городе региона Фриули. Здесь есть место и полям, простирающимся до самого моря, и зеленым склонам гор. Тысячи цветов, в которые окрашивается природа от сезона к сезону, звуки музыки, вкус местной кухни и тонкий аромат хорошего вина, возможность прикоснуться к старине — в местных окрестностях найдется чем побаловать все пять чувств.

Итальянцев можно разделить на две категории: одни играют в футбол, другие — за него болеют. Наш герой с детства выбрал для себя первый путь. И если вы заметили, что имя парня самое русское в мире, то это не случайно. Мама Ивана, Елена — бывшая россиянка, а отец Пьер Паоло Проведель — итальянец.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BgE_9oAnIf4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ivan Provedel (@ivanprovedel)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В детстве Ваня с мамой каждое лето приезжали в Подмосковье навещать бабушку. От бабушки внук услышал историю о дружбе, которая связывала их семью с легендой не только отечественного, но и всего мирового спорта — Львом Яшиным. Дедушку Ивана в 18-летнем возрасте призвали в армию. Он служил в Москве в Сокольниках, в одной части с Яшиным и был его хорошим другом. Но, их пути разошлись, когда Яшина заметил тренер футбольного клуба «Динамо», и его взяли сначала в молодежную, а затем и в основную команду. Тот факт, что кто-то из семьи был другом единственного вратаря, выигравшего «Золотой мяч», явно придавал мальчишке гордости.

После полуфинала Евро-2000 влюбился в Франческо Тольдо и из нападающего переквалифицировался во вратаря

Когда Ивану было шесть лет он увидел феерическую игру Франческо Тольдо в полуфинале Евро-2000 против Нидерландов, и загорелся желание стать вратарем. В тот день итальянский кипер вытащил «Скуадра Адзурру» в финал — попутно отбив шесть пенальти: два в основное время, четыре — в серии. Забил только Клюйверт, в серии. Три 11-метровых Франческо отбил (два от Де Бура, один от Босвельта), Клюйверт в игре попал в штангу, а Стам пробил выше ворот.

До 15-летнего возраста тренеры молодежных команд «Тревизо», а после и «Порденоне», заставляли Проведеля играть в атаке, и дела шли хорошо. Он стабильно забивал и раздавал голевые передачи, но все время мечтал проявить себя в воротах. «Поздно, — твердили тренеры, — Тебе уже 15 лет». Иван собирался завязать с футболом, но тут появился вариант в Лиапьяве: маленькой футбольной школе в Сан-Поло-ди-Пьяве, в провинции Тревизо. В парня, без малейшего опыта игры в воротах, поверили и после просмотра взяли в команду. «Он был сильнее любого другого парня, который годами играл на этой позиции», — вспоминал его тренер.

Проведель быстро стал лидером команды и был приглашен на просмотр в «Аталанту», но сказки не случилось — он не подошел. Тем временем Иван вытаскивает маленькую Лиапьяве в финал областного первенства. Это замечает скаут из «Удинезе» и приглашает его в молодежную команду. С этого момента начинается вратарская карьера.

Отыграв два года в примавере за «Удинезе» и «Кьево» — в 19-летнем возрасте Иван дебютирует на взрослом уровне в Серии С за «Пизу». Через год «Кьево» отдает перспективного голкипера в «Перуджу» выступающую в Серии Б. Дела у парня идут просто замечательно: играет в основе, получает вызов в сборную Италии до 20 лет, а итальянская пресса выдает ему шикарные авансы называя «новым Тольдо».

Из-за жуткого перелома голени пропустил дебют с «Эмполи» в Серии А, и вырвал ничью для команды — забив на последних минутах гол головой

В 23 он попадает в «Эмполи», с которым выигрывает Серию Б, но во второй части сезона получает серьезный перелом голени из-за чего откладывается дебют в Серии А. Начинается сложный период. Ивану делают первую операцию по исправлению перелома, а через полгода года еще одну по удалению игл.

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В сезоне-2018/19 в матче с идущей в подвале турнирной таблицы «Фрозиноне» Проведелю доверяют место в старте. Матч заканчивается 3:3. В следующем туре Иван снова первый номер, но уже против громящего всех без разбора «Ювентуса»: «Я играл против Роналду, он тогда только приехал в Италию. Криштиану сделал дубль. Прекрасно помню тот матч. Мы вели 1:0, проиграли 1:2, он забил с пенальти и отличный гол с игры. Было интересно сыграть против него, понять, как действует игрок, который считается одним из лучших». «В том сезоне Иван поучаствовал в 16 матчах Серии А, но не разу не смог сохранить ворота сухими. Он начинает терять место основного голкипера и просидев полгода в запасе отправляется в аренду “Юве Стабию”.

Сезон-2019/20 он начинает основным вратарем, но по ходу сезона не спасает команду от вылета в Серию С. Зато привлекает к себе внимание в матче с бьющимся за выживание «Асколи»: «Мы проигрывали 1:2, на последней минуте все пошли вперед в надежде, что получится забить. Навес со штрафного, я бью головой — мяч в воротах. Невероятные эмоции. Надеюсь, однажды получится забить и в Серии А. Если это произойдет, то буду радоваться и кричать, как Дрогба, после гола в финале Лиги чемпионов в ворота “Баварии”. Помог опыт в атаке? Я никогда не был силен в игре головой», — в послематчевом интервью отмечал Проведель.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8vdJoDoXae/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8vdJoDoXae/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8vdJoDoXae/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by DAZN Italia (@dazn_it)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тащит «Специю» в Серии А, назвал сына Александром, и пока не заигран за национальную сборную Италии

Тем временем, получившая повышение в классе «Специя» подыскивала себе молодого, надежного и недорого голкипера. В Проведеле они нашли идеальный вариант. Очень быстро бывший кипер «Эмполи» вытеснил из состава бразильского ветерана Рафаэля и молодого голландца Йеруна Зута. В сезоне-2020/21 на его счету 30 матчей (4 сухаря). После победы в 16 туре над «Наполи» капитан неаполитанцев Лоренцо Инсинье не сдержал эмоций: «Мы могли остаться на поле до завтра, мяч бы никогда не залетел в ворота».

На данный момент на счету Проведеля суммарно 170 матчей в Серии А и Серии Б. 17 января 2022 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» проиграл «Специи» (1:2). Здесь Проведель устроил настоящее шоу совершив 6 сейвов. 6 сейвов — не рекорд Проведеля в текущем чемпионате, дважды было 9, в матчах с «Интером» (0:2) и «Фиорентиной» (0:3). Но в тех играх Иван не спас «Специю».

Проведель очень уважает свою историческую родину и старается быть здесь немного чаще, чем заезжие туристы. В силу загруженного графика, да и того, что большинство родственников и друзей Ивана живет в Италии бывает не часто. А 19 апреля 2021 году у Ивана и его девушки Джудитты родился сын, которого они назвали русским именем Александр.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPEaUrhA0v9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPEaUrhA0v9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPEaUrhA0v9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ivan Provedel (@ivanprovedel)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока Иван не был заигран за национальную сборную Италии, но в ближайшей перспективе место основного голкипера занято Джанлуиджи Доннаруммой. Думаю, он бы с радостью выступал в составе сборной России — парень активно изучает русский язык, но стесняется на нем изъясняться вне семейного круга.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/4ZcivfkxKs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/4ZcivfkxKs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/4ZcivfkxKs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ivan Provedel (@ivanprovedel)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.