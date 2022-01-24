В Серии А играет русский вратарь: до 15 лет был нападающим, обожает Тольдо, а дед дружил с Яшиным
Кокорин и Миранчук завидуют его игровому времени.
Кокорин и Миранчук завидуют его игровому времени.
Иван Проведель — вратарь. Сейчас он играет в Серии А даже побольше, чем Алексей Миранчук с Александром Кокориным вместе взятые — 16 матчей и 23 пропущенных мяча. Но не стоит ругать 27-летнего кипера — он играет за одну из слабейших команд чемпионата — за «Специю».
Иван родился в центре цветущей итальянской провинции — Порденоне — четвертом по величине городе региона Фриули. Здесь есть место и полям, простирающимся до самого моря, и зеленым склонам гор. Тысячи цветов, в которые окрашивается природа от сезона к сезону, звуки музыки, вкус местной кухни и тонкий аромат хорошего вина, возможность прикоснуться к старине — в местных окрестностях найдется чем побаловать все пять чувств.
Итальянцев можно разделить на две категории: одни играют в футбол, другие — за него болеют. Наш герой с детства выбрал для себя первый путь. И если вы заметили, что имя парня самое русское в мире, то это не случайно. Мама Ивана, Елена — бывшая россиянка, а отец Пьер Паоло Проведель — итальянец.
В детстве Ваня с мамой каждое лето приезжали в Подмосковье навещать бабушку. От бабушки внук услышал историю о дружбе, которая связывала их семью с легендой не только отечественного, но и всего мирового спорта — Львом Яшиным. Дедушку Ивана в 18-летнем возрасте призвали в армию. Он служил в Москве в Сокольниках, в одной части с Яшиным и был его хорошим другом. Но, их пути разошлись, когда Яшина заметил тренер футбольного клуба «Динамо», и его взяли сначала в молодежную, а затем и в основную команду. Тот факт, что кто-то из семьи был другом единственного вратаря, выигравшего «Золотой мяч», явно придавал мальчишке гордости.
Когда Ивану было шесть лет он увидел феерическую игру Франческо Тольдо в полуфинале Евро-2000 против Нидерландов, и загорелся желание стать вратарем. В тот день итальянский кипер вытащил «Скуадра Адзурру» в финал — попутно отбив шесть пенальти: два в основное время, четыре — в серии. Забил только Клюйверт, в серии. Три 11-метровых Франческо отбил (два от Де Бура, один от Босвельта), Клюйверт в игре попал в штангу, а Стам пробил выше ворот.
До 15-летнего возраста тренеры молодежных команд «Тревизо», а после и «Порденоне», заставляли Проведеля играть в атаке, и дела шли хорошо. Он стабильно забивал и раздавал голевые передачи, но все время мечтал проявить себя в воротах. «Поздно, — твердили тренеры, — Тебе уже 15 лет». Иван собирался завязать с футболом, но тут появился вариант в Лиапьяве: маленькой футбольной школе в Сан-Поло-ди-Пьяве, в провинции Тревизо. В парня, без малейшего опыта игры в воротах, поверили и после просмотра взяли в команду. «Он был сильнее любого другого парня, который годами играл на этой позиции», — вспоминал его тренер.
Проведель быстро стал лидером команды и был приглашен на просмотр в «Аталанту», но сказки не случилось — он не подошел. Тем временем Иван вытаскивает маленькую Лиапьяве в финал областного первенства. Это замечает скаут из «Удинезе» и приглашает его в молодежную команду. С этого момента начинается вратарская карьера.
Отыграв два года в примавере за «Удинезе» и «Кьево» — в 19-летнем возрасте Иван дебютирует на взрослом уровне в Серии С за «Пизу». Через год «Кьево» отдает перспективного голкипера в «Перуджу» выступающую в Серии Б. Дела у парня идут просто замечательно: играет в основе, получает вызов в сборную Италии до 20 лет, а итальянская пресса выдает ему шикарные авансы называя «новым Тольдо».
В 23 он попадает в «Эмполи», с которым выигрывает Серию Б, но во второй части сезона получает серьезный перелом голени из-за чего откладывается дебют в Серии А. Начинается сложный период. Ивану делают первую операцию по исправлению перелома, а через полгода года еще одну по удалению игл.
В сезоне-2018/19 в матче с идущей в подвале турнирной таблицы «Фрозиноне» Проведелю доверяют место в старте. Матч заканчивается 3:3. В следующем туре Иван снова первый номер, но уже против громящего всех без разбора «Ювентуса»: «Я играл против Роналду, он тогда только приехал в Италию. Криштиану сделал дубль. Прекрасно помню тот матч. Мы вели 1:0, проиграли 1:2, он забил с пенальти и отличный гол с игры. Было интересно сыграть против него, понять, как действует игрок, который считается одним из лучших». «В том сезоне Иван поучаствовал в 16 матчах Серии А, но не разу не смог сохранить ворота сухими. Он начинает терять место основного голкипера и просидев полгода в запасе отправляется в аренду “Юве Стабию”.
Сезон-2019/20 он начинает основным вратарем, но по ходу сезона не спасает команду от вылета в Серию С. Зато привлекает к себе внимание в матче с бьющимся за выживание «Асколи»: «Мы проигрывали 1:2, на последней минуте все пошли вперед в надежде, что получится забить. Навес со штрафного, я бью головой — мяч в воротах. Невероятные эмоции. Надеюсь, однажды получится забить и в Серии А. Если это произойдет, то буду радоваться и кричать, как Дрогба, после гола в финале Лиги чемпионов в ворота “Баварии”. Помог опыт в атаке? Я никогда не был силен в игре головой», — в послематчевом интервью отмечал Проведель.
Тем временем, получившая повышение в классе «Специя» подыскивала себе молодого, надежного и недорого голкипера. В Проведеле они нашли идеальный вариант. Очень быстро бывший кипер «Эмполи» вытеснил из состава бразильского ветерана Рафаэля и молодого голландца Йеруна Зута. В сезоне-2020/21 на его счету 30 матчей (4 сухаря). После победы в 16 туре над «Наполи» капитан неаполитанцев Лоренцо Инсинье не сдержал эмоций: «Мы могли остаться на поле до завтра, мяч бы никогда не залетел в ворота».
На данный момент на счету Проведеля суммарно 170 матчей в Серии А и Серии Б. 17 января 2022 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» проиграл «Специи» (1:2). Здесь Проведель устроил настоящее шоу совершив 6 сейвов. 6 сейвов — не рекорд Проведеля в текущем чемпионате, дважды было 9, в матчах с «Интером» (0:2) и «Фиорентиной» (0:3). Но в тех играх Иван не спас «Специю».
Проведель очень уважает свою историческую родину и старается быть здесь немного чаще, чем заезжие туристы. В силу загруженного графика, да и того, что большинство родственников и друзей Ивана живет в Италии бывает не часто. А 19 апреля 2021 году у Ивана и его девушки Джудитты родился сын, которого они назвали русским именем Александр.
Пока Иван не был заигран за национальную сборную Италии, но в ближайшей перспективе место основного голкипера занято Джанлуиджи Доннаруммой. Думаю, он бы с радостью выступал в составе сборной России — парень активно изучает русский язык, но стесняется на нем изъясняться вне семейного круга.
Павел Поляков