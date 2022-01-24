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14:21 (мск), источник: Sports.Ru

Влахович согласовал с «Юве» контракт на 7 млн евро в год и хочет перейти в январе. «Фиорентина» требует 70 млн евро

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Ювентус
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Источник: Reuters

По данным La Gazzetta dello Sport, форвард уже согласовал условия личного контракта с туринским клубом. Зарплата — 7 млн евро в год. В борьбе за Влаховича участвует и «Арсенал», однако Душан не хочет переходить в лондонский клуб и намерен присоединиться к «Ювентусу» уже в январе. Если перейти зимой не удастся, то Влахович хочет оказаться в «Юве» летом.

«Фиорентина» хочет получить за 21-летнего футболиста минимум 70 млн евро. На прошлой неделе «Юве» предложил 35 млн евро и Деяна Кулусевски, однако «фиалки» отказали. «Фиорентина» хочет получить всю сумму деньгами и выступает против включения других футболистов в сделку.

70 млн евро, которые просит «Фиорентина», — это трансферный бюджет «Юве» на два ближайших окна. Если клуб подпишет Влаховича за такую сумму, то без продаж не сможет приобрести новичков летом.

В этом сезоне сербский нападающий провел 24 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.

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