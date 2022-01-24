Дембеле продолжал жаловаться на боли в животе, приехав на базу «Барсы». Ему никто не верит

По данным As, футболист прибыл на базу каталонцев в 12 часов по местному времени. Он продолжал жаловаться врачам на боли в животе, однако его заставили зайти в тренировочный комплекс. Отмечается, что никто в «Барселоне» не верит словам Дембеле о проблемах со здоровьем. Теперь игроку придется объясниться перед Хави и партнерами по команде.