Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.01
Эмполи
Рома
24
Футбол. Зарубежный
23.01
Реал Сосьедад
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.01
Райо Вальекано
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Милан
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
23.01
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
23.01
Алавес
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
16:54 (мск), источник: Sports.Ru

Дембеле продолжал жаловаться на боли в животе, приехав на базу «Барсы». Ему никто не верит

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле прибыл на сегодняшнюю тренировку клуба.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

По данным As, футболист прибыл на базу каталонцев в 12 часов по местному времени. Он продолжал жаловаться врачам на боли в животе, однако его заставили зайти в тренировочный комплекс. Отмечается, что никто в «Барселоне» не верит словам Дембеле о проблемах со здоровьем. Теперь игроку придется объясниться перед Хави и партнерами по команде.

Вчера 24-летний футболист пропустил утреннее занятие, сославшись на расстройство желудка. Как сообщалось, в «Барсе» не верят, что у Дембеле есть проблемы со здоровьем, его собираются наказать за пропуск. Стоит отметить, что Дембеле не попал в заявку «Барсы» на два матча подряд. Причина — нежелание игрока продлевать контракт.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь