Тренер «Шахтера» рассказал об изменениях в составе и причинах ухода легионера

— На первом сборе стоит задача восстановить физические кондиции, подтянуть технические аспекты. Мы больше месяца были в отпуске. Сейчас важно эти качества восстановить и планомерно двигаться к их совершенствованию, — рассказал Адиев. — Как я уже говорил, у нас еще не полностью сформирован костяк команды. В ближайшее время планируем еще подписать игроков. Нам нужно усилить центральную зону. Мы работаем в этом направлении и просматриваем потенциальных новичков.

— Болельщики очень болезненно восприняли уход из команды Дэвида Мавутора. Почему не удалось договориться с футболистом?

— Что касается Мавутора, мы понимаем сожаление наших болельщиков. Но я бы не хотел, чтобы они так сильно переживали. На каждого достойного игрока находится другой еще более достойный. Действительно, Дэвид по своему очень сильно помог команде. Она вышла на более качественный уровень с приходом, как его, так и других футболистов. Но, считаю, что и «Шахтер» в свою очередь сделал много для него.

Тот отрезок, который он провел в «Шахтере», думаю, был одним из лучших в его карьере. Он забивал, участвовал в атакующих действиях. Хотя в других командах такого не наблюдалось. С нашей стороны для него были сделаны одни из самых лучших условий в команде. Ни у одного игрока не было такого контракта. Но Мавутор его отверг и посчитал нужным продолжить карьеру в другом месте. Мы это принимаем и желаем ему дальнейшего развития.

— Расскажите о контрольных матчах на первом сборе.