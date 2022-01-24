«Манчестер Юнайтед» сформировал итоговый шорт-лист из четырех тренеров

Боссы «красных дьяволов» дадут доработать до конца сезона Ральфу Рангнику, однако в их планы не входит продление его полномочий в качестве наставника.

В связи с этим летом «МЮ» получит нового тренера. Главные кандидаты — Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.