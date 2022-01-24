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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» сформировал итоговый шорт-лист из четырех тренеров

Руководство «Манчестер Юнайтед» летом будет выбирать между четырьмя тренерами, утверждает The Athletic.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Боссы «красных дьяволов» дадут доработать до конца сезона Ральфу Рангнику, однако в их планы не входит продление его полномочий в качестве наставника.

В связи с этим летом «МЮ» получит нового тренера. Главные кандидаты — Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков за 22 сыгранных матча в АПЛ и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на 19 очков.

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