«Манчестер Юнайтед» сформировал итоговый шорт-лист из четырех тренеров
Руководство «Манчестер Юнайтед» летом будет выбирать между четырьмя тренерами, утверждает The Athletic.
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Руководство «Манчестер Юнайтед» летом будет выбирать между четырьмя тренерами, утверждает The Athletic.
Боссы «красных дьяволов» дадут доработать до конца сезона Ральфу Рангнику, однако в их планы не входит продление его полномочий в качестве наставника.
В связи с этим летом «МЮ» получит нового тренера. Главные кандидаты — Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.
«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков за 22 сыгранных матча в АПЛ и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на 19 очков.